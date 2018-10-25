Alanya - Antalya Hava Durumu - 26 Ekim 2018

İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında yarın hava sıcaklığının 22° derece civarında olması ve havanın Kısmen Güneşli olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında yarın için nem oranının yüzde 44 olması ve rüzgar hızının ortalama 12.87 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

26/10/2018, Cuma günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 22° derece ve en düşük 17° derece şeklinde olması bekleniyor. Cuma günü hava Kısmen Güneşli olacak.

27/10/2018, Cumartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 23° derece ve en düşük 18° derece şeklinde olması bekleniyor. Cumartesi günü hava Güneşli olacak.

28/10/2018, Pazar günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 24° derece ve en düşük 18° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazar günü hava Güneşli olacak.