Alanya - Antalya Hava Durumu (25 Nisan 2019)

İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında yarın hava sıcaklığının 21° derece civarında olması ve havanın Güneşli olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında yarın için nem oranının yüzde 51 olması ve rüzgar hızının ortalama 4.83 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

25/04/2019, Perşembe günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 22° derece ve en düşük 17° derece şeklinde olması bekleniyor. Perşembe günü hava Genellikle Güneşli olacak.

26/04/2019, Cuma günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 23° derece ve en düşük 18° derece şeklinde olması bekleniyor. Cuma günü hava Çok Bulutlu olacak.