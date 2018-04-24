Alanya - Antalya Hava Durumu - 25 Nisan 2018

İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında yarın hava sıcaklığının 24° derece civarında olması ve havanın Kısmen Güneşli olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında yarın için nem oranının yüzde 69 olması ve rüzgar hızının ortalama 8.05 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

25/04/2018, Çarşamba günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 27° derece ve en düşük 20° derece şeklinde olması bekleniyor. Çarşamba günü hava Kısmen Güneşli olacak.

26/04/2018, Perşembe günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 27° derece ve en düşük 19° derece şeklinde olması bekleniyor. Perşembe günü hava Kısmen Güneşli olacak.

27/04/2018, Cuma günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 26° derece ve en düşük 18° derece şeklinde olması bekleniyor. Cuma günü hava Kısmen Güneşli olacak.