Alanya - Antalya Hava Durumu (25 Mayıs 2019)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporlarını açıkladı. Peki Alanya'da yarın hava durumu nasıl olacak?

Alanya - Antalya Hava Durumu (25 Mayıs 2019)
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İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında yarın hava sıcaklığının 28° derece civarında olması ve havanın Çok Bulutlu olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında yarın için nem oranının yüzde 84 olması ve rüzgar hızının ortalama 1.61 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

25/05/2019, Cumartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 26° derece ve en düşük 21° derece şeklinde olması bekleniyor. Cumartesi günü hava Güneşli olacak.

26/05/2019, Pazar günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 26° derece ve en düşük 22° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazar günü hava Kısmen Güneşli olacak.

27/05/2019, Pazartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 27° derece ve en düşük 23° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazartesi günü hava Güneşli olacak.

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