Alanya - Antalya Hava Durumu - 25 Mart 2018

İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında yarın hava sıcaklığının 19° derece civarında olması ve havanın Sağanak Yağışlı olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarındayarın için nem oranının yüzde 65 olması ve rüzgar hızının ortalama 9.66 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

25/03/2018, Pazar günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 21° derece ve en düşük 14° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazar günü hava Kısmen Güneşli olacak.

26/03/2018, Pazartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 22° derece ve en düşük 15° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazartesi günü hava Güneşli olacak.

27/03/2018, Salı günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 23° derece ve en düşük 15° derece şeklinde olması bekleniyor. Salı günü hava Güneşli olacak.