Alanya - Antalya Hava Durumu - 25 Ekim 2018

İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında yarın hava sıcaklığının 18° derece civarında olması ve havanın Gök Gürültülü Fırtınalar olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında yarın için nem oranının yüzde 98 olması ve rüzgar hızının ortalama 8.05 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

25/10/2018, Perşembe günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 22° derece ve en düşük 16° derece şeklinde olması bekleniyor. Perşembe günü hava Gök Gürültülü Fırtınalar olacak.

26/10/2018, Cuma günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 23° derece ve en düşük 17° derece şeklinde olması bekleniyor. Cuma günü hava Güneşli olacak.

27/10/2018, Cumartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 24° derece ve en düşük 18° derece şeklinde olması bekleniyor. Cumartesi günü hava Genellikle Güneşli olacak.