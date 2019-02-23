Alanya - Antalya Hava Durumu (24 Şubat 2019)

İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında yarın hava sıcaklığının 14° derece civarında olması ve havanın Gök Gürültülü Fırtınalar olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında yarın için nem oranının yüzde 95 olması ve rüzgar hızının ortalama 14.48 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

24/02/2019, Pazar günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 18° derece ve en düşük 12° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazar günü hava Kısmen Güneşli olacak.

25/02/2019, Pazartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 19° derece ve en düşük 13° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazartesi günü hava Çok Bulutlu olacak.

26/02/2019, Salı günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 19° derece ve en düşük 12° derece şeklinde olması bekleniyor. Salı günü hava Kısmen Güneşli olacak.