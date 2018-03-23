Alanya - Antalya Hava Durumu - 24 Mart 2018

İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında yarın hava sıcaklığının 28° derece civarında olması ve havanın Kısmen Güneşli olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında yarın için nem oranının yüzde 27 olması ve rüzgar hızının ortalama 4.83 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

24/03/2018, Cumartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 18° derece ve en düşük 14° derece şeklinde olması bekleniyor. Cumartesi günü hava Kısmen Güneşli olacak.

25/03/2018, Pazar günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 19° derece ve en düşük 13° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazar günü hava Hafif Yağmurlu olacak.

26/03/2018, Pazartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 21° derece ve en düşük 15° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazartesi günü hava Güneşli olacak.