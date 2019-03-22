Alanya - Antalya Hava Durumu (23 Mart 2019)

İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında bugün hava sıcaklığının 22° derece civarında olması ve havanın Güneşli olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında bugün için nem oranının yüzde 54 olması ve rüzgar hızının ortalama 3.22 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

22/03/2019, Cuma günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 22° derece ve en düşük 15° derece şeklinde olması bekleniyor. Cuma günü hava Güneşli olacak.

23/03/2019, Cumartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 21° derece ve en düşük 14° derece şeklinde olması bekleniyor. Cumartesi günü hava Güneşli olacak.

24/03/2019, Pazar günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 19° derece ve en düşük 11° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazar günü hava Güneşli olacak.

25/03/2019, Pazartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 18° derece ve en düşük 12° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazartesi günü hava Güneşli olacak.