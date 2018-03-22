Alanya - Antalya Hava Durumu - 23 Mart 2018

İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında yarın hava sıcaklığının 21° derece civarında olması ve havanın Çok Bulutlu olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında yarın için nem oranının yüzde 71 olması ve rüzgar hızının ortalama 3.22 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

23/03/2018, Cuma günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 23° derece ve en düşük 16° derece şeklinde olması bekleniyor. Cuma günü hava Çok Bulutlu olacak.

24/03/2018, Cumartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 18° derece ve en düşük 14° derece şeklinde olması bekleniyor. Cumartesi günü hava Sağanak Yağışlı olacak.

25/03/2018, Pazar günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 20° derece ve en düşük 13° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazar günü hava Hafif Yağmurlu olacak.