Alanya - Antalya Hava Durumu - 23 Ekim 2018

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporlarını açıkladı. Peki Alanya'da yarın hava durumu nasıl olacak?

Alanya - Antalya Hava Durumu - 23 Ekim 2018
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İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında yarın hava sıcaklığının 23° derece civarında olması ve havanın Kısmen Güneşli olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında yarın için nem oranının yüzde 73 olması ve rüzgar hızının ortalama 1.61 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

23/10/2018, Salı günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 27° derece ve en düşük 21° derece şeklinde olması bekleniyor. Salı günü hava Kısmen Güneşli olacak.

24/10/2018, Çarşamba günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 24° derece ve en düşük 19° derece şeklinde olması bekleniyor. Çarşamba günü hava Gök Gürültülü Fırtınalar olacak.

25/10/2018, Perşembe günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 23° derece ve en düşük 16° derece şeklinde olması bekleniyor. Perşembe günü hava Gök Gürültülü Fırtınalar olacak.

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