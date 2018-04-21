Alanya - Antalya Hava Durumu - 22 Nisan 2018

İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında bugün hava sıcaklığının 21° derece civarında olması ve havanın Açık olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında bugün için nem oranının yüzde 22 olması ve rüzgar hızının ortalama 9.66 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

21/04/2018, Cumartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 24° derece ve en düşük 17° derece şeklinde olması bekleniyor. Cumartesi günü hava Güneşli olacak.

22/04/2018, Pazar günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 24° derece ve en düşük 18° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazar günü hava Güneşli olacak.

23/04/2018, Pazartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 25° derece ve en düşük 18° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazartesi günü hava Güneşli olacak.

24/04/2018, Salı günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 24° derece ve en düşük 18° derece şeklinde olması bekleniyor. Salı günü hava Güneşli olacak.