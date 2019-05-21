Alanya - Antalya Hava Durumu (22 Mayıs 2019)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporlarını açıkladı. Peki Alanya'da yarın hava durumu nasıl olacak?

Alanya - Antalya Hava Durumu (22 Mayıs 2019)
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İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında yarın hava sıcaklığının 26° derece civarında olması ve havanın Kısmen Güneşli olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında yarın için nem oranının yüzde 1 olması ve rüzgar hızının ortalama 4.83 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

22/05/2019, Çarşamba günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 28° derece ve en düşük 22° derece şeklinde olması bekleniyor. Çarşamba günü hava Çok Bulutlu olacak.

23/05/2019, Perşembe günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 28° derece ve en düşük 23° derece şeklinde olması bekleniyor. Perşembe günü hava Çok Bulutlu olacak.

24/05/2019, Cuma günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 29° derece ve en düşük 21° derece şeklinde olması bekleniyor. Cuma günü hava Kısmen Güneşli olacak.

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