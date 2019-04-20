Alanya - Antalya Hava Durumu (21 Nisan 2019)

İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında yarın hava sıcaklığının 19° derece civarında olması ve havanın Güneşli olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında yarın için nem oranının yüzde 39 olması ve rüzgar hızının ortalama 9.66 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

21/04/2019, Pazar günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 20° derece ve en düşük 13° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazar günü hava Güneşli olacak.

22/04/2019, Pazartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 20° derece ve en düşük 13° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazartesi günü hava Güneşli olacak.

23/04/2019, Salı günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 20° derece ve en düşük 15° derece şeklinde olması bekleniyor. Salı günü hava Güneşli olacak.