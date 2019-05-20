Alanya - Antalya Hava Durumu (21 Mayıs 2019)

İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında yarın hava sıcaklığının 26° derece civarında olması ve havanın Kısmen Güneşli olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında yarın için nem oranının yüzde 99 olması ve rüzgar hızının ortalama 4.83 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

21/05/2019, Salı günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 26° derece ve en düşük 22° derece şeklinde olması bekleniyor. Salı günü hava Kısmen Güneşli olacak.

22/05/2019, Çarşamba günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 27° derece ve en düşük 22° derece şeklinde olması bekleniyor. Çarşamba günü hava Kısmen Güneşli olacak.

23/05/2019, Perşembe günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 28° derece ve en düşük 23° derece şeklinde olması bekleniyor. Perşembe günü hava Kısmen Güneşli olacak.

Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2019, 17:00