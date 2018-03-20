Alanya - Antalya Hava Durumu - 21 Mart 2018

İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında yarın hava sıcaklığının 19° derece civarında olması ve havanın Güneşli olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında yarın için nem oranının yüzde 77 olması ve rüzgar hızının ortalama 4.83 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

21/03/2018, Çarşamba günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 22° derece ve en düşük 14° derece şeklinde olması bekleniyor. Çarşamba günü hava Güneşli olacak.

22/03/2018, Perşembe günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 23° derece ve en düşük 17° derece şeklinde olması bekleniyor. Perşembe günü hava Güneşli olacak.

23/03/2018, Cuma günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 23° derece ve en düşük 16° derece şeklinde olması bekleniyor. Cuma günü hava Bulutlu olacak.