Alanya - Antalya Hava Durumu - 21 Eylül 2018

İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında yarın hava sıcaklığının 33° derece civarında olması ve havanın Güneşli olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında yarın için nem oranının yüzde 60 olması ve rüzgar hızının ortalama 8.05 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

21/09/2018, Cuma günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 33° derece ve en düşük 25° derece şeklinde olması bekleniyor. Cuma günü hava Güneşli olacak.

22/09/2018, Cumartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 33° derece ve en düşük 24° derece şeklinde olması bekleniyor. Cumartesi günü hava Güneşli olacak.

23/09/2018, Pazar günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 33° derece ve en düşük 24° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazar günü hava Güneşli olacak.

Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2018, 14:59