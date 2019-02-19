Alanya - Antalya Hava Durumu (20 Şubat 2019)

İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında yarın hava sıcaklığının 18° derece civarında olması ve havanın Güneşli olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında yarın için nem oranının yüzde 54 olması ve rüzgar hızının ortalama 1.61 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

20/02/2019, Çarşamba günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 18° derece ve en düşük 12° derece şeklinde olması bekleniyor. Çarşamba günü hava Kısmen Güneşli olacak.

21/02/2019, Perşembe günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 18° derece ve en düşük 12° derece şeklinde olması bekleniyor. Perşembe günü hava Güneşli olacak.

22/02/2019, Cuma günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 17° derece ve en düşük 12° derece şeklinde olması bekleniyor. Cuma günü hava Güneşli olacak.