Alanya - Antalya Hava Durumu (20 Nisan 2019)

İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında yarın hava sıcaklığının 19° derece civarında olması ve havanın Çok Bulutlu olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında yarın için nem oranının yüzde 45 olması ve rüzgar hızının ortalama 8.05 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

20/04/2019, Cumartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 20° derece ve en düşük 12° derece şeklinde olması bekleniyor. Cumartesi günü hava Genellikle Güneşli olacak.

21/04/2019, Pazar günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 21° derece ve en düşük 13° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazar günü hava Güneşli olacak.

22/04/2019, Pazartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 21° derece ve en düşük 13° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazartesi günü hava Güneşli olacak.