Alanya - Antalya Hava Durumu - 20 Nisan 2018

İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında yarın hava sıcaklığının 24° derece civarında olması ve havanın Genellikle Güneşli olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında yarın için nem oranının yüzde 57 olması ve rüzgar hızının ortalama 4.83 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

20/04/2018, Cuma günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 24° derece ve en düşük 17° derece şeklinde olması bekleniyor. Cuma günü hava Genellikle Güneşli olacak.

21/04/2018, Cumartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 24° derece ve en düşük 17° derece şeklinde olması bekleniyor. Cumartesi günü hava Güneşli olacak.

22/04/2018, Pazar günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 24° derece ve en düşük 17° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazar günü hava Güneşli olacak.