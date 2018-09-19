Alanya - Antalya Hava Durumu - 20 Eylül 2018

İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında yarın hava sıcaklığının 34° derece civarında olması ve havanın Güneşli olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında yarın için nem oranının yüzde 45 olması ve rüzgar hızının ortalama 3.22 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

20/09/2018, Perşembe günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 34° derece ve en düşük 25° derece şeklinde olması bekleniyor. Perşembe günü hava Güneşli olacak.

21/09/2018, Cuma günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 33° derece ve en düşük 24° derece şeklinde olması bekleniyor. Cuma günü hava Güneşli olacak.

22/09/2018, Cumartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 32° derece ve en düşük 24° derece şeklinde olması bekleniyor. Cumartesi günü hava Genellikle Güneşli olacak.