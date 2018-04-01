Alanya - Antalya Hava Durumu - 2 Nisan 2018

İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında yarın hava sıcaklığının 21° derece civarında olması ve havanın Kısmen Güneşli olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında yarın için nem oranının yüzde 54 olması ve rüzgar hızının ortalama 4.83 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

02/04/2018, Pazartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 21° derece ve en düşük 15° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazartesi günü hava Güneşli olacak.

03/04/2018, Salı günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 23° derece ve en düşük 14° derece şeklinde olması bekleniyor. Salı günü hava Güneşli olacak.

04/04/2018, Çarşamba günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 23° derece ve en düşük 14° derece şeklinde olması bekleniyor. Çarşamba günü hava Güneşli olacak.