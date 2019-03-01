Alanya - Antalya Hava Durumu (2 Mart 2019)

İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında yarın hava sıcaklığının 16° derece civarında olması ve havanın Kısmen Güneşli olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında yarın için nem oranının yüzde 56 olması ve rüzgar hızının ortalama 6.44 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

02/03/2019, Cumartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 17° derece ve en düşük 12° derece şeklinde olması bekleniyor. Cumartesi günü hava Kısmen Güneşli olacak.

03/03/2019, Pazar günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 15° derece ve en düşük 11° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazar günü hava Yağmur olacak.

04/03/2019, Pazartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 16° derece ve en düşük 11° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazartesi günü hava Sağanak Yağışlı olacak.