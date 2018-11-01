Alanya - Antalya Hava Durumu - 2 Kasım 2018

İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında yarın hava sıcaklığının 27° derece civarında olması ve havanın Güneşli olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında yarın için nem oranının yüzde 45 olması ve rüzgar hızının ortalama 3.22 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

02/11/2018, Cuma günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 27° derece ve en düşük 18° derece şeklinde olması bekleniyor. Cuma günü hava Güneşli olacak.

03/11/2018, Cumartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 27° derece ve en düşük 17° derece şeklinde olması bekleniyor. Cumartesi günü hava Güneşli olacak.

04/11/2018, Pazar günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 27° derece ve en düşük 17° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazar günü hava Genellikle Güneşli olacak.