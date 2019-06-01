Alanya - Antalya Hava Durumu (2 Haziran 2019)

İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında yarın hava sıcaklığının 28° derece civarında olması ve havanın Kısmen Güneşli olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında yarın için nem oranının yüzde 67 olması ve rüzgar hızının ortalama 3.22 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

02/06/2019, Pazar günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 28° derece ve en düşük 23° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazar günü hava Kısmen Güneşli olacak.

03/06/2019, Pazartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 28° derece ve en düşük 23° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazartesi günü hava Kısmen Güneşli olacak.

04/06/2019, Salı günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 28° derece ve en düşük 23° derece şeklinde olması bekleniyor. Salı günü hava Kısmen Güneşli olacak.

Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2019, 17:11