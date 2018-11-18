Alanya - Antalya Hava Durumu - 19 Kasım 2018

İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında yarın hava sıcaklığının 21° derece civarında olması ve havanın Kısmen Güneşli olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında yarın için nem oranının yüzde 53 olması ve rüzgar hızının ortalama 0.00 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

19/11/2018, Pazartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 22° derece ve en düşük 17° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazartesi günü hava Kısmen Güneşli olacak.

20/11/2018, Salı günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 23° derece ve en düşük 18° derece şeklinde olması bekleniyor. Salı günü hava Çok Bulutlu olacak.

21/11/2018, Çarşamba günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 22° derece ve en düşük 18° derece şeklinde olması bekleniyor. Çarşamba günü hava Sağanak Yağışlı olacak.