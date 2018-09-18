Alanya - Antalya Hava Durumu - 19 Eylül 2018

İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında yarın hava sıcaklığının 33° derece civarında olması ve havanın Güneşli olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında yarın için nem oranının yüzde 41 olması ve rüzgar hızının ortalama 8.05 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

19/09/2018, Çarşamba günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 33° derece ve en düşük 25° derece şeklinde olması bekleniyor. Çarşamba günü hava Güneşli olacak.

20/09/2018, Perşembe günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 33° derece ve en düşük 24° derece şeklinde olması bekleniyor. Perşembe günü hava Güneşli olacak.

21/09/2018, Cuma günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 33° derece ve en düşük 24° derece şeklinde olması bekleniyor. Cuma günü hava Güneşli olacak.

Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2018, 16:49