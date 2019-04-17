Alanya - Antalya Hava Durumu (18 Nisan 2019)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporlarını açıkladı. Peki Alanya'da yarın hava durumu nasıl olacak?

Alanya - Antalya Hava Durumu (18 Nisan 2019)
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İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında yarın hava sıcaklığının 21° derece civarında olması ve havanın Genellikle Güneşli olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında yarın için nem oranının yüzde 60 olması ve rüzgar hızının ortalama 8.05 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

18/04/2019, Perşembe günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 19° derece ve en düşük 13° derece şeklinde olması bekleniyor. Perşembe günü hava Kısmen Güneşli olacak.

19/04/2019, Cuma günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 19° derece ve en düşük 13° derece şeklinde olması bekleniyor. Cuma günü hava Kısmen Güneşli olacak.

20/04/2019, Cumartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 19° derece ve en düşük 12° derece şeklinde olması bekleniyor. Cumartesi günü hava Güneşli olacak.

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