Alanya - Antalya Hava Durumu - 18 Nisan 2018

İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında yarın hava sıcaklığının 25° derece civarında olması ve havanın Güneşli olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında yarın için nem oranının yüzde 62 olması ve rüzgar hızının ortalama 4.83 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

18/04/2018, Çarşamba günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 26° derece ve en düşük 18° derece şeklinde olması bekleniyor. Çarşamba günü hava Güneşli olacak.

19/04/2018, Perşembe günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 25° derece ve en düşük 19° derece şeklinde olması bekleniyor. Perşembe günü hava Güneşli olacak.

20/04/2018, Cuma günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 25° derece ve en düşük 18° derece şeklinde olması bekleniyor. Cuma günü hava Genellikle Güneşli olacak.