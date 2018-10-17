Alanya - Antalya Hava Durumu - 18 Ekim 2018

İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında yarın hava sıcaklığının 25° derece civarında olması ve havanın Çok Bulutlu olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında yarın için nem oranının yüzde 64 olması ve rüzgar hızının ortalama 1.61 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

18/10/2018, Perşembe günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 28° derece ve en düşük 22° derece şeklinde olması bekleniyor. Perşembe günü hava Kısmen Güneşli olacak.

19/10/2018, Cuma günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 29° derece ve en düşük 22° derece şeklinde olması bekleniyor. Cuma günü hava Güneşli olacak.

20/10/2018, Cumartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 29° derece ve en düşük 21° derece şeklinde olması bekleniyor. Cumartesi günü hava Güneşli olacak.