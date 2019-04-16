Alanya - Antalya Hava Durumu (17 Nisan 2019)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporlarını açıkladı. Peki Alanya'da yarın hava durumu nasıl olacak?

Alanya - Antalya Hava Durumu (17 Nisan 2019)
banner404

İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında yarın hava sıcaklığının 19° derece civarında olması ve havanın Genellikle Güneşli olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında yarın için nem oranının yüzde 66 olması ve rüzgar hızının ortalama 3.22 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

17/04/2019, Çarşamba günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 19° derece ve en düşük 14° derece şeklinde olması bekleniyor. Çarşamba günü hava Genellikle Güneşli olacak.

18/04/2019, Perşembe günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 19° derece ve en düşük 13° derece şeklinde olması bekleniyor. Perşembe günü hava Kısmen Güneşli olacak.

19/04/2019, Cuma günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 19° derece ve en düşük 13° derece şeklinde olması bekleniyor. Cuma günü hava Kısmen Güneşli olacak.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Notre Dame mesajı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Notre Dame mesajı!
  1. DÜNYA

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472