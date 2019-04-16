Alanya - Antalya Hava Durumu (17 Nisan 2019)

İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında yarın hava sıcaklığının 19° derece civarında olması ve havanın Genellikle Güneşli olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında yarın için nem oranının yüzde 66 olması ve rüzgar hızının ortalama 3.22 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

17/04/2019, Çarşamba günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 19° derece ve en düşük 14° derece şeklinde olması bekleniyor. Çarşamba günü hava Genellikle Güneşli olacak.

18/04/2019, Perşembe günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 19° derece ve en düşük 13° derece şeklinde olması bekleniyor. Perşembe günü hava Kısmen Güneşli olacak.

19/04/2019, Cuma günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 19° derece ve en düşük 13° derece şeklinde olması bekleniyor. Cuma günü hava Kısmen Güneşli olacak.