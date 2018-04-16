Alanya - Antalya Hava Durumu - 17 Nisan 2018

İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında yarın hava sıcaklığının 25° derece civarında olması ve havanın Güneşli olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında yarın için nem oranının yüzde 55 olması ve rüzgar hızının ortalama 3.22 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

17/04/2018, Salı günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 26° derece ve en düşük 18° derece şeklinde olması bekleniyor. Salı günü hava Güneşli olacak.

18/04/2018, Çarşamba günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 26° derece ve en düşük 18° derece şeklinde olması bekleniyor. Çarşamba günü hava Güneşli olacak.

19/04/2018, Perşembe günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 25° derece ve en düşük 18° derece şeklinde olması bekleniyor. Perşembe günü hava Çok Bulutlu olacak.