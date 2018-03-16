Alanya - Antalya Hava Durumu - 17 Mart 2018

İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:
Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında yarın hava sıcaklığının 21° derece civarında olması ve havanın Güneşli olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında yarın için nem oranının yüzde 44 olması ve rüzgar hızının ortalama 4.83 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.
17/03/2018, Cumartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 21° derece ve en düşük 14° derece şeklinde olması bekleniyor. Cumartesi günü hava Genellikle Güneşli olacak.
18/03/2018, Pazar günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 22° derece ve en düşük 16° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazar günü hava Çok Bulutlu olacak.
19/03/2018, Pazartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 22° derece ve en düşük 15° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazartesi günü hava Çok Bulutlu olacak.
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