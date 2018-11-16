Alanya - Antalya Hava Durumu - 17 Kasım 2018

İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında yarın hava sıcaklığının 18° derece civarında olması ve havanın Bulutlu olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında yarın için nem oranının yüzde 30 olması ve rüzgar hızının ortalama 8.05 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

17/11/2018, Cumartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 20° derece ve en düşük 16° derece şeklinde olması bekleniyor. Cumartesi günü hava Bulutlu olacak.

18/11/2018, Pazar günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 21° derece ve en düşük 16° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazar günü hava Bulutlu olacak.

19/11/2018, Pazartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 22° derece ve en düşük 17° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazartesi günü hava Hafif Yağmurlu olacak.