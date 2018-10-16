Alanya - Antalya Hava Durumu - 17 Ekim 2018

İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında yarın hava sıcaklığının 27° derece civarında olması ve havanın Kısmen Güneşli olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında yarın için nem oranının yüzde 53 olması ve rüzgar hızının ortalama 3.22 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

17/10/2018, Çarşamba günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 29° derece ve en düşük 22° derece şeklinde olması bekleniyor. Çarşamba günü hava Kısmen Güneşli olacak.

18/10/2018, Perşembe günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 28° derece ve en düşük 22° derece şeklinde olması bekleniyor. Perşembe günü hava Çok Bulutlu olacak.

19/10/2018, Cuma günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 29° derece ve en düşük 22° derece şeklinde olması bekleniyor. Cuma günü hava Güneşli olacak.