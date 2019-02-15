Alanya - Antalya Hava Durumu (16 Şubat 2019)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporlarını açıkladı. Peki Alanya'da yarın hava durumu nasıl olacak?

Alanya - Antalya Hava Durumu (16 Şubat 2019)
banner404

İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında yarın hava sıcaklığının 18° derece civarında olması ve havanın Bulutlu olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında yarın için nem oranının yüzde 51 olması ve rüzgar hızının ortalama 4.83 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

16/02/2019, Cumartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 16° derece ve en düşük 11° derece şeklinde olması bekleniyor. Cumartesi günü hava Bulutlu olacak.

17/02/2019, Pazar günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 17° derece ve en düşük 11° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazar günü hava Genellikle Güneşli olacak.

18/02/2019, Pazartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 17° derece ve en düşük 12° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazartesi günü hava Güneşli olacak.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Bakan Dönmez müjdeyi verdi! 300 bin konutun...
Bakan Dönmez müjdeyi verdi! 300 bin konutun...
  1. GÜNCEL

banner517

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472

banner479