Alanya - Antalya Hava Durumu (16 Şubat 2019)

İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında yarın hava sıcaklığının 18° derece civarında olması ve havanın Bulutlu olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında yarın için nem oranının yüzde 51 olması ve rüzgar hızının ortalama 4.83 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

16/02/2019, Cumartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 16° derece ve en düşük 11° derece şeklinde olması bekleniyor. Cumartesi günü hava Bulutlu olacak.

17/02/2019, Pazar günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 17° derece ve en düşük 11° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazar günü hava Genellikle Güneşli olacak.

18/02/2019, Pazartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 17° derece ve en düşük 12° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazartesi günü hava Güneşli olacak.