Alanya - Antalya Hava Durumu - 16 Ocak 2018

İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında yarın hava sıcaklığının 16° derece civarında olması ve havanın çok bulutlu olması bekleniyor

15/01/2018, Pazartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 17° derece ve en düşük 11° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazartesi günü hava Güneşli olacak.

16/01/2018, Salı günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 16° derece ve en düşük 12° derece şeklinde olması bekleniyor. Salı günü hava Çok Bulutlu olacak.

17/01/2018, Çarşamba günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 17° derece ve en düşük 13° derece şeklinde olması bekleniyor. Çarşamba günü hava Genellikle Güneşli olacak.

18/01/2018, Perşembe günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 16° derece ve en düşük 8° derece şeklinde olması bekleniyor. Perşembe günü hava Gök Gürültülü Fırtınalar olacak.