Alanya - Antalya Hava Durumu (16 Nisan 2019)

İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında yarın hava sıcaklığının 17° derece civarında olması ve havanın Sağanak Yağışlı olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında yarın için nem oranının yüzde 1 olması ve rüzgar hızının ortalama 3.22 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

16/04/2019, Salı günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 18° derece ve en düşük 13° derece şeklinde olması bekleniyor. Salı günü hava Hafif Yağmurlu olacak.

17/04/2019, Çarşamba günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 21° derece ve en düşük 14° derece şeklinde olması bekleniyor. Çarşamba günü hava Güneşli olacak.

18/04/2019, Perşembe günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 21° derece ve en düşük 14° derece şeklinde olması bekleniyor. Perşembe günü hava Kısmen Güneşli olacak.