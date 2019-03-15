Alanya - Antalya Hava Durumu (16 Mart 2019)

İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında yarın hava sıcaklığının 19° derece civarında olması ve havanın Genellikle Güneşli olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında yarın için nem oranının yüzde 72 olması ve rüzgar hızının ortalama 8.05 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

15/03/2019, Cuma günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 16° derece ve en düşük 12° derece şeklinde olması bekleniyor. Cuma günü hava Yağmur olacak.

16/03/2019, Cumartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 18° derece ve en düşük 12° derece şeklinde olması bekleniyor. Cumartesi günü hava Kısmen Güneşli olacak.

17/03/2019, Pazar günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 20° derece ve en düşük 14° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazar günü hava Güneşli olacak.