Alanya - Antalya Hava Durumu - 15 Temmuz 2018

İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında yarın hava sıcaklığının 34° derece civarında olması ve havanın Güneşli olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında yarın için nem oranının yüzde 60 olması ve rüzgar hızının ortalama 4.83 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

15/07/2018, Pazar günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 34° derece ve en düşük 28° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazar günü hava Güneşli olacak.

16/07/2018, Pazartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 34° derece ve en düşük 28° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazartesi günü hava Güneşli olacak.

17/07/2018, Salı günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 34° derece ve en düşük 27° derece şeklinde olması bekleniyor. Salı günü hava Güneşli olacak.