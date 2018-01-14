Alanya - Antalya Hava Durumu - 15 Ocak 2018

İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:
Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında yarın hava sıcaklığının 17° derece civarında olması ve havanın Güneşli olması bekleniyor.
14/01/2018, Pazar günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 16° derece ve en düşük 11° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazar günü hava Kısmen Güneşli olacak.
15/01/2018, Pazartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 17° derece ve en düşük 11° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazartesi günü hava Güneşli olacak.
16/01/2018, Salı günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 17° derece ve en düşük 11° derece şeklinde olması bekleniyor. Salı günü hava Kısmen Güneşli olacak.
17/01/2018, Çarşamba günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 17° derece ve en düşük 12° derece şeklinde olması bekleniyor. Çarşamba günü hava Güneşli olacak.
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