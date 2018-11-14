Alanya - Antalya Hava Durumu - 15 Kasım 2018

İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında yarın hava sıcaklığının 22° derece civarında olması ve havanın Kısmen Güneşli olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında yarın için nem oranının yüzde 32 olması ve rüzgar hızının ortalama 0.00 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

15/11/2018, Perşembe günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 22° derece ve en düşük 14° derece şeklinde olması bekleniyor. Perşembe günü hava Kısmen Güneşli olacak.

16/11/2018, Cuma günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 21° derece ve en düşük 14° derece şeklinde olması bekleniyor. Cuma günü hava Genellikle Güneşli olacak.

17/11/2018, Cumartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 19° derece ve en düşük 16° derece şeklinde olması bekleniyor. Cumartesi günü hava Yağmur olacak.