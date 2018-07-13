Alanya - Antalya Hava Durumu - 14 Temmuz 2018

İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında yarın hava sıcaklığının 33° derece civarında olması ve havanın Güneşli olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında yarın için nem oranının yüzde 70 olması ve rüzgar hızının ortalama 8.05 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

14/07/2018, Cumartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 35° derece ve en düşük 29° derece şeklinde olması bekleniyor. Cumartesi günü hava Güneşli olacak.

15/07/2018, Pazar günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 34° derece ve en düşük 28° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazar günü hava Güneşli olacak.

16/07/2018, Pazartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 34° derece ve en düşük 28° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazartesi günü hava Güneşli olacak.