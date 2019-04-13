Alanya - Antalya Hava Durumu (14 Nisan 2019)

İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında yarın hava sıcaklığının 19° derece civarında olması ve havanın Çok Bulutlu olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında yarın için nem oranının yüzde 100 olması ve rüzgar hızının ortalama 3.22 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

14/04/2019, Pazar günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 23° derece ve en düşük 16° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazar günü hava Güneşli olacak.

15/04/2019, Pazartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 18° derece ve en düşük 13° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazartesi günü hava Yağmur olacak.

16/04/2019, Salı günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 17° derece ve en düşük 13° derece şeklinde olması bekleniyor. Salı günü hava Hafif Yağmurlu olacak.