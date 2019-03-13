Alanya - Antalya Hava Durumu (14 Mart 2019)

İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında yarın hava sıcaklığının 19° derece civarında olması ve havanın Çok Bulutlu olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında yarın için nem oranının yüzde 59 olması ve rüzgar hızının ortalama 3.22 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

14/03/2019, Perşembe günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 19° derece ve en düşük 14° derece şeklinde olması bekleniyor. Perşembe günü hava Güneşli olacak.

15/03/2019, Cuma günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 15° derece ve en düşük 12° derece şeklinde olması bekleniyor. Cuma günü hava Yağmur olacak.

16/03/2019, Cumartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 18° derece ve en düşük 12° derece şeklinde olması bekleniyor. Cumartesi günü hava Genellikle Güneşli olacak.