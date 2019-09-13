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Alanya - Antalya Hava Durumu (14 Eylül 2019)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporlarını açıkladı. Peki Alanya'da yarın hava durumu nasıl olacak?

HAVA DURUMU 13.09.2019, 16:19 13.09.2019, 16:44
Alanya - Antalya Hava Durumu (14 Eylül 2019)
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İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında bugün hava sıcaklığının 33° derece civarında olması ve havanın Gökgürültülü Sağanak Yağışlı olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında nem oranının yüzde 86 olması ve rüzgar hızının ortalama 8 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

14/09/2019, Cumartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 33° derece ve en düşük 26° derece şeklinde olması bekleniyor. Cumartesi günü hava Genellikle Güneşli olacak.

15/09/2019, Pazar günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 34° derece ve en düşük 26° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazar günü hava Genellikle Güneşli olacak.

16/09/2019, Pazartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 33° derece ve en düşük 26° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazartesi günü hava Kısmen Güneşli olacak.

#Meteoroloji Genel Müdürlüğü
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32°
parçalı bulutlu
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1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
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1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
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Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
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20. Leganés 3 0
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