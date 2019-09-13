Alanya - Antalya Hava Durumu (14 Eylül 2019)

İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında bugün hava sıcaklığının 33° derece civarında olması ve havanın Gökgürültülü Sağanak Yağışlı olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında nem oranının yüzde 86 olması ve rüzgar hızının ortalama 8 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

14/09/2019, Cumartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 33° derece ve en düşük 26° derece şeklinde olması bekleniyor. Cumartesi günü hava Genellikle Güneşli olacak.

15/09/2019, Pazar günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 34° derece ve en düşük 26° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazar günü hava Genellikle Güneşli olacak.

16/09/2019, Pazartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 33° derece ve en düşük 26° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazartesi günü hava Kısmen Güneşli olacak.