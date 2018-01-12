Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Ocak 2018

İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında yarın hava sıcaklığının 16° derece civarında olması ve havanın Parçalı Bulutlu olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında yarın için nem oranının yüzde 91 olması ve rüzgar hızının ortalama 1.61 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

13/01/2018, Cumartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 16° derece ve en düşük 12° derece şeklinde olması bekleniyor. Cumartesi günü hava Sağanak Yağışlı olacak.

14/01/2018, Pazar günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 16° derece ve en düşük 11° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazar günü hava Kısmen Güneşli olacak.

15/01/2018, Pazartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 16° derece ve en düşük 11° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazartesi günü hava Güneşli olacak.