Alanya - Antalya Hava Durumu (13 Nisan 2019)

İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında yarın hava sıcaklığının 21° derece civarında olması ve havanın Kısmen Güneşli olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında yarın için nem oranının yüzde 80 olması ve rüzgar hızının ortalama 4.83 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

13/04/2019, Cumartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 21° derece ve en düşük 16° derece şeklinde olması bekleniyor. Cumartesi günü hava Kısmen Güneşli olacak.

14/04/2019, Pazar günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 23° derece ve en düşük 15° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazar günü hava Güneşli olacak.

15/04/2019, Pazartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 19° derece ve en düşük 13° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazartesi günü hava Sağanak Yağışlı olacak.