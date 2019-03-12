Alanya - Antalya Hava Durumu (13 Mart 2019)

İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında yarın hava sıcaklığının 18° derece civarında olması ve havanın Kısmen Güneşli olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında yarın için nem oranının yüzde 79 olması ve rüzgar hızının ortalama 8.05 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

13/03/2019, Çarşamba günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 19° derece ve en düşük 13° derece şeklinde olması bekleniyor. Çarşamba günü hava Kısmen Güneşli olacak.

14/03/2019, Perşembe günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 19° derece ve en düşük 14° derece şeklinde olması bekleniyor. Perşembe günü hava Genellikle Güneşli olacak.

15/03/2019, Cuma günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 15° derece ve en düşük 12° derece şeklinde olması bekleniyor. Cuma günü hava Sağanak Yağışlı olacak.