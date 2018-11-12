Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Kasım 2018

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporlarını açıkladı. Peki Alanya'da yarın hava durumu nasıl olacak?

Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Kasım 2018
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İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında yarın hava sıcaklığının 22° derece civarında olması ve havanın Güneşli olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında yarın için nem oranının yüzde 50 olması ve rüzgar hızının ortalama 1.61 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

13/11/2018, Salı günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 24° derece ve en düşük 17° derece şeklinde olması bekleniyor. Salı günü hava Kısmen Güneşli olacak.

14/11/2018, Çarşamba günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 23° derece ve en düşük 16° derece şeklinde olması bekleniyor. Çarşamba günü hava Güneşli olacak.

15/11/2018, Perşembe günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 22° derece ve en düşük 14° derece şeklinde olması bekleniyor. Perşembe günü hava Kısmen Güneşli olacak.

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